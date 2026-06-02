Santa Cruz tendrá una jornada estable con máxima de 28°C

Según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, este martes 2 de junio el clima en el departamento de Santa Cruz estará marcado por un cambio en la dirección de los vientos y temperaturas agradables a lo largo de la jornada.

El especialista explicó que la mañana comenzará con vientos del sur de intensidad leve, que alcanzarán velocidades de hasta 15 kilómetros por hora.

Sin embargo, durante la tarde ingresarán vientos del norte que elevarán su intensidad hasta los 25 kilómetros por hora, aunque continuarán siendo moderados.

En cuanto a las temperaturas, el agrometeorólogo señaló que la mínima será de 19 grados centígrados y la máxima llegará a los 28 grados.

Se prevé un día con condiciones estables y un ambiente agradable para las actividades cotidianas en la capital cruceña y zonas aledañas.

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