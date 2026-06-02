La crisis que atraviesa The Strongest comienza a tener consecuencias dentro del vestuario. Daniel Vaca, presidente del Comité de Fútbol del club atigrado, admitió que existe una creciente preocupación entre los jugadores debido a los problemas económicos e institucionales que afectan a la institución.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, el exarquero señaló que la incertidumbre no solo golpea a los futbolistas, sino también a sus familias, que viven de cerca las dificultades que enfrenta el club paceño.

“No se puede ocultar la incomodidad de nuestros jugadores, no solamente de los nacionales sino también de los extranjeros. Están con sus familias acá y algunos incluso tienen hijos recién nacidos. Pasar por esta situación nos afecta a todos”, afirmó Vaca.

El dirigente fue más allá y reveló que algunos integrantes del plantel analizan seriamente su continuidad en The Strongest.

“Hay jugadores que están pensando si van a seguir en el club o se van a ir. Eso es difícil y duro para nosotros. Más allá de un contrato, el tema humano está primero y eso no se puede negociar”, expresó.

Pese al complicado panorama, Vaca destacó el profesionalismo que han demostrado los futbolistas y aseguró que la dirigencia apela a su compromiso para sostener al equipo mientras se buscan soluciones a la crisis que atraviesa una de las instituciones más importantes del fútbol boliviano.

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