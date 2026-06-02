“Buscamos llegar bien al próximo Mundial”: Villegas palpita los amistosos ante Escocia y Argelia

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, aseguró que los amistosos frente a Escocia y Argelia forman parte de un proceso de crecimiento que tiene como principal objetivo llegar en las mejores condiciones a las próximas Eliminatorias mundialistas y consolidar el desarrollo del fútbol nacional.

En una entrevista concedida al programa El Mañanero de Red Uno, el estratega explicó que Bolivia afrontará estos compromisos con la intención de medir su nivel ante selecciones clasificadas al Mundial 2026.

“Estamos buscando llegar bien al próximo Mundial y a las próximas Eliminatorias. Mientras nuestros rivales se preparan para disputar la Copa del Mundo, para nosotros estos partidos representan una gran oportunidad de crecimiento”, señaló.

Villegas destacó que durante su gestión se ha priorizado enfrentar a selecciones de alto nivel y resaltó el trabajo de seguimiento que realiza el cuerpo técnico a los futbolistas bolivianos dentro y fuera del país. Como ejemplo mencionó la convocatoria del joven atacante Ribera, quien se recuperó de una lesión y volvió a destacar en el fútbol argentino con goles y actuaciones positivas.

El entrenador recordó que cuando asumió el cargo hace dos años se planteó construir un proyecto a largo plazo, trabajando desde las categorías menores hasta la selección absoluta bajo una misma metodología. Según explicó, los avances obtenidos han permitido que la evolución del combinado nacional sea reconocida incluso fuera de Bolivia.

Finalmente, Villegas admitió que quedar cerca de la clasificación al Mundial dejó un golpe en el grupo, aunque aseguró que la sensación predominante es la motivación.

“No será frustración, será motivación. Hoy tenemos el convencimiento de que podemos luchar para llegar al Mundial. Hemos demostrado en campos neutrales que somos una selección competitiva y estos partidos servirán para seguir creciendo y brindar oportunidades a los jóvenes”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play