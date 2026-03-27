Paraguay se impone 1-0 a Grecia con gol de Diego Gómez

Paraguay inició con buen pie su gira europea de amistosos de preparación para el Mundial 2026 al vencer este viernes por 0-1 a Grecia con un gol de Diego Gómez a los 52 minutos.



Gómez, uno de los motores ofensivos de la selección que dirige el argentino Gustavo Alfaro, marcó de tiro libre la única diana del partido con un potente remate rasante al borde del área.



El tanto ratificó la importancia del jugador de 22 años, figura del Brighton de la Liga Premier, en el esquema de la Albirroja, que vuelve a un Mundial absoluto tras 16 años de ausencia.



Pese al resultado, fue el equipo heleno el que sostuvo el ritmo durante buena parte del juego, especialmente en la primera mitad. En este tramo, el cuadro que dirige Ivan Jovanovic controló el esférico, aunque no pudo llegar con peligro real al arco que defendió el guardameta Gastón Olveira.



En el complemento, la posesión del balón fue más equilibrada pero los dibujos tácticos iniciales cambiaron después, cuando los seleccionadores comenzaron a hacer cambios: nueve en total por cada equipo.



Este partido, jugado en el estadio griego Georgios Karaiskakis, de El Pireo, sirvió para que Alfaro probara en la portería al naturalizado Olveira, uruguayo de nacimiento, y que disputó su primer juego como seleccionado paraguayo.



Además de Olveira, que se perfila como titular en la Copa del Mundo, también debutó en Paraguay otro naturalizado, Maurício Magalhães, quien sustituyó al goleador Gómez a los 61 minutos.



Paraguay volverá a la acción el próximo martes 31 cuando enfrente a Marruecos en el Estadio Bollaert-Delelis de Francia.



- Ficha técnica:



0. Grecia: Odisseas Vlachodimos; Pantelis Hatzidiakos, Konstantinos Mavropanos (Panagiotis Retsos, min.83), Dimitris Giannoulis (Kostas Tsimikas, min.76), Lazaros Rota (Georgios Vagiannidis, min.76); Anastasios Bakasetas (Giannis Konstantelias, min.62), Christos Mouzakitis (Christos Zafeiris, min.76), Dimitrios Kourbelis (Nectarios Triantis, min.62); Anastasios Douvikas (Vangelis Pavlidis, min.86), Christos Tzolis (Andrews Tetteh, min.62) y Konstantinos Karetsas (Giorgos Masouras, min.62).



Seleccionador: Ivan Jovanovic.



1. Paraguay: Gastón Olveira; Alan Benítez (Gustavo Velásquez, min.93), Gustavo Gómez, Omar Alderete (Matías Galarza, min.62), Junior Alonso (Alexandro Maidana, min.79); Diego Gómez (Maurício Magalhães, min.61), Damián Bobadilla (José Canale, min.61), Lucas Romero (Braian Ojeda, min.79), Miguel Almirón (Ramón Sosa, min.69); Julio Enciso (Gustavo Caballero, min.69) y Antonio Sanabria (Álex Arce, min.79).



Seleccionador: Gustavo Alfaro.



Gol: Diego Gómez (min. 52).



Árbitro: el italiano Daniele Chiffi. Amonestó al griego Andrews Tetteh por juego peligroso.



Incidencias: partido amistoso jugado en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, Grecia. EFE

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