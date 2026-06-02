Miguelito llega encendido a la Verde: “Esperamos traer dos partidos positivos”

Miguel Terceros ya está en Bolivia. El talentoso mediocampista del Santos llegó al país para cumplir con los trámites de visado antes de emprender viaje junto a la selección boliviana rumbo a Estados Unidos, donde la Verde enfrentará a Escocia y Argelia en partidos amistosos de preparación.

El futbolista cruceño atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Tras ganarse un lugar en el equipo titular de Santos, Miguelito llega motivado luego de marcar un gol y brindar una asistencia en la victoria de su equipo frente a Vitória por el Brasileirao, encuentro disputado el pasado sábado.

En contacto con la prensa, el jugador expresó su entusiasmo por volver a vestir la camiseta de la selección boliviana y medirse ante rivales mundialistas.

“Estoy muy feliz. Como siempre lo digo, es una oportunidad de seguir demostrando. Estamos muy entusiasmados por hacer este viaje y porque son selecciones de nivel mundialista. Vamos a prepararnos de la mejor manera y esperamos traer dos partidos positivos”, señaló.

El volante también se refirió a su presente en el fútbol brasileño, donde en las últimas semanas logró consolidarse en el esquema del entrenador Cuca luego de haber tenido poca continuidad en meses anteriores.

“Siempre estuve cómodo en el Santos, solamente que ahora se me están dando un poquito mejor las cosas. Es fruto de todo el trabajo que vengo realizando y vamos a continuar firmes y seguir creciendo”, manifestó.

Sobre el gol que anotó ante Vitória, Terceros reconoció que era una conquista que venía buscando desde hace tiempo y que representa una recompensa al esfuerzo realizado durante toda la temporada.

“Ese gol que marqué ante Vitória es felicidad porque lo venía buscando hace tiempo, pero como dije, los tiempos de Dios son perfectos. Solo nos queda trabajar y ahora enfocarme en la selección; ese tema lo ve mi empresario”, afirmó.

Con confianza, ritmo de competencia y un gran presente en Brasil, Miguelito se perfila como una de las principales cartas de Bolivia para los amistosos frente a Escocia y Argelia, dos exigentes pruebas antes de los próximos desafíos de la Verde.

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