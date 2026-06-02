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Más de 300 estudiantes compitieron en el Intercolegial Departamental de Gimnasia

En el evento se desarrolló el 30 de mayo, en las categorías rítmica, artística y aeróbica.  

Martin Suarez Vargas

02/06/2026 13:07

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Ganadoras en el Intercolegial Departamental de Gimnasia. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

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El deporte es mucho más que una competencia: representa disciplina, perseverancia, pasión y la búsqueda constante de la excelencia. Bajo esos valores, más de 300 estudiantes participaron en el Campeonato Intercolegial de Gimnasia, desarrollado en las categorías rítmica, artística y aeróbica en el departamento de Santa Cruz.

Ganadoras en el Intercolegial Departamental de Gimnasia. Foto: Red Uno de Bolivia.

Ganadoras en el Intercolegial Departamental de Gimnasia. Foto: Red Uno de Bolivia.

El certamen fue organizado por la Asociación Departamental de Gimnasia y se llevó a cabo el pasado 30 de mayo en el Coliseo Los Ángeles. Durante la jornada, gimnastas de distintas unidades educativas demostraron sus habilidades en pruebas individuales y por equipos, tanto en las ramas masculina como femenina.

Ganadoras en el Intercolegial Departamental de Gimnasia. Foto: Red Uno de Bolivia.

Ganadoras en el Intercolegial Departamental de Gimnasia. Foto: Red Uno de Bolivia.

La competencia estuvo marcada por un alto nivel técnico y una gran participación estudiantil, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario escolar de esta disciplina. Los participantes exhibieron meses de preparación y esfuerzo en cada una de sus presentaciones ante jueces, entrenadores y familiares.

Ganadoras en el Intercolegial Departamental de Gimnasia. Foto: Red Uno de Bolivia.

Ganadoras en el Intercolegial Departamental de Gimnasia. Foto: Red Uno de Bolivia.

Entre las actuaciones más destacadas de la jornada sobresalió una delegación estudiantil que logró conquistar nueve medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce, además de obtener títulos por equipos en algunas categorías, reflejando el trabajo constante realizado durante la temporada.

Ganadoras en el Intercolegial Departamental de Gimnasia. Foto: Red Uno de Bolivia.

Ganadoras en el Intercolegial Departamental de Gimnasia. Foto: Red Uno de Bolivia.

Más allá de los resultados, el campeonato volvió a demostrar el crecimiento de la gimnasia estudiantil y el compromiso de cientos de jóvenes que encuentran en el deporte una herramienta para desarrollar valores, disciplina y hábitos saludables.

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