¡Bombazo! Guillermo Viscarra está muy cerca de fichar por San Lorenzo

Guillermo Viscarra se encuentra a punto de definir su vinculación al club San Lorenzo de Almagro que en las siguientes horas concretará la salida del portero paraguayo Orlando Gill y tiene en mente reemplazarlo con el boliviano.

"San Lorenzo tiene en carpeta a Guillermo Viscarra. Arquero boliviano de 33 años de edad. Viene de quedar libre en Alianza Lima, donde lo dirigió Gorosito", señalaron en el portal Refuerzos CASLA.

Lo que faltaría para que Guillermo Viscarra se convierta en nuevo refuerzo de San Lorenzo de Almagro es que el portero Orlando Gill sea vendido a otra institución, dado que con las actuaciones que tuvo en el Mundial 2026 con Paraguay, hay varios equipos que han solicitado sus servicios.

"En caso de darse la salida de Orlando Gill, el club tiene en carpeta al boliviano Guillermo Billy Vizcarra. 33 años, quedó libre y fue dirigido por Néstor Gorosito en Alianza Lima.", informó el periodista Gonzalo Orellano, continuaron.

La salida de Alianza

La partida de Viscarra de Alianza Lima básicamente radica en la falta de minutos que estaba teniendo luego de la lesión que tuvo a inicios de año y su incorporación a la Selección boliviana que jugó el repechaje. En Alianza, el golero Alejandro Duarte aprovechó su oportunidad y se terminó quedando con el puesto de titular. Justamente con él en el arco logran ganar el Torneo Apertura.

Aparte el cupo de extranjero habría sido un punto importante para que tanto Viscarra como la directiva lleguen a un acuerdo rápido. Haciéndose pública su salida tan solo unos días atrás. Ahora el golero busca nuevos retos y parece ser que Argentina está en la mira.

Los números de Guillermo Viscarra en Alianza Lima

Llegando a Alainza el pasado año 2025, el golero de 33 años de edad disputó 51 partidos con la camiseta ‘blanquiazul’, le hicieron 52 goles y tuvo 17 porterías a cero; todo esto lo logró en 4.590 minutos en cancha.

Con estos números, Alianza se convierte en el segundo equipo en el que más atajó, solo quedando por debajo de The Strongest.

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