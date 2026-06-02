La Verde viaja a Estados Unidos para medirse con Escocia y Argelia

La selección boliviana de fútbol emprendió viaje este lunes rumbo a Estados Unidos, país donde disputará dos partidos amistosos internacionales frente a Escocia y Argelia, rivales que participarán en la próxima Copa del Mundo y que pondrán a prueba el crecimiento del equipo dirigido por Óscar Villegas.

El combinado nacional partió desde el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra con la ilusión de realizar buenas presentaciones y seguir fortaleciendo el proyecto que lidera el actual cuerpo técnico de la Verde.

Foto: APG.

Bolivia enfrentará a Escocia el próximo 6 de junio, mientras que cuatro días después, el 10 de junio, se medirá ante Argelia. Ambos compromisos servirán para evaluar el nivel competitivo del seleccionado nacional frente a equipos que estarán presentes en el Mundial 2026.

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Sin embargo, la delegación boliviana no viajó con plantel completo. Cinco futbolistas quedaron fuera de la convocatoria por distintos motivos. Moisés Villarroel y Maraude fueron desafectados por lesión, al igual que Medina. Por su parte, Héctor Cuéllar recibió un permiso especial debido a su incorporación al CSKA de Bulgaria, mientras que Dieguito Rodríguez no pudo completar los trámites necesarios para obtener la visa estadounidense.

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Pese a las bajas, el cuerpo técnico confía en aprovechar estos encuentros para continuar observando alternativas y seguir consolidando una base de jugadores con miras a los próximos desafíos internacionales de la selección boliviana.

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