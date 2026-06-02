“No podemos esperar más”: Bloqueos dejan a pacientes oncológicos sin acceso a tratamiento

La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Rosario Calle, advirtió que más enfermos oncológicos podrían perder la vida debido a las dificultades para llegar a La Paz y acceder a tratamientos especializados, en medio de los bloqueos que afectan al país.

Otra muerte por bloqueos

La dirigente confirmó el fallecimiento de una paciente de 24 años de Oruro, quien no logró trasladarse a la sede de gobierno para recibir radioterapia, pese a que ya contaba con una fecha programada para iniciar su tratamiento.

“Esta paciente no ha podido llegar a tiempo a La Paz y ha perdido la vida. Entre la burocracia, la espera y ahora los bloqueos, los pacientes están perdiendo la vida”, lamentó.

Calle alertó que el caso podría repetirse con otros pacientes que permanecen varados en diferentes regiones del país. Señaló que solo en Oruro existen entre seis y ocho personas que esperan ser trasladadas para recibir radioterapia, mientras que otros enfermos de provincias tampoco pueden acceder a atención especializada.

Deben continuar tratamientos en La Paz

La representante explicó que muchos pacientes dependen de los centros de radioterapia instalados en La Paz y El Alto, debido a que este tipo de servicios no está disponible en todos los departamentos. Sin embargo, las restricciones en las carreteras están impidiendo que lleguen a sus citas médicas.

“¿Cuántos más hay esperando en otros departamentos? Hay pacientes que ya están programados para sus tratamientos y no pueden llegar. Los pacientes están perdiendo la vida”, enfatizó.

Además de los problemas de traslado, la dirigente denunció la falta de medicamentos para controlar el dolor, la escasez de oxígeno medicinal y las dificultades que enfrentan los médicos para realizar visitas domiciliarias a pacientes en estado delicado.

Ante este panorama, Rosario Calle pidió al Gobierno y a los sectores movilizados actuar de manera inmediata para evitar nuevas tragedias.

“No podemos esperar que los pacientes sigan sufriendo y sigan muriendo. Necesitamos soluciones urgentes. Pedimos a las autoridades y a los sectores sociales pensar en los pacientes con cáncer de toda Bolivia”, manifestó.

La Asociación de Pacientes con Cáncer teme que, si persisten las dificultades para el traslado de enfermos y el acceso a tratamientos especializados, el número de víctimas pueda incrementarse en los próximos días.

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