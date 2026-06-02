Las cooperativas mineras de Potosí advirtieron que los bloqueos de caminos están provocando una reducción en la producción del sector debido al desabastecimiento de diésel y la escasez de material explosivo, insumos esenciales para las operaciones mineras.

El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, Óscar Chavarría, informó que las dificultades para el transporte de suministros ya están afectando el trabajo al interior de las minas y podrían reflejarse en una menor producción durante los próximos meses.

“No está llegando diésel, el material explosivo se está minimizando. Esto hace que esté disminuyendo la producción al interior de las minas y va a bajar la producción en estos meses”, señaló.

Chavarría expresó su preocupación por los efectos que los bloqueos generan no solo en la minería, sino también en otros sectores productivos y en la población en general.

Por ello, exhortó a los sectores movilizados y a las autoridades a buscar una solución mediante el diálogo.

“Empecemos a dialogar, a lo que ha llamado el presidente. Empecemos a solucionar este problema que está afectando no solamente a este sector, sino a las familias más pequeñas”, manifestó.

La preocupación surge en medio de un escenario marcado por más de un mes de bloqueos en diferentes regiones del país. Según reportes de transitabilidad, las medidas de presión continúan afectando importantes rutas nacionales, dificultando el transporte de combustibles, insumos y productos.

El sector minero se suma así a otros actores que han expresado su preocupación por el impacto económico de los bloqueos. Empresarios, comerciantes, instituciones de la sociedad civil y organismos internacionales también han pedido priorizar el diálogo para evitar mayores perjuicios a la producción y al abastecimiento de bienes esenciales.

Desde Fedecomin Potosí advirtieron que, de mantenerse las restricciones en las carreteras, la actividad minera podría enfrentar mayores dificultades para sostener sus niveles de producción, con efectos directos sobre el empleo y la economía regional.

Fuente: ABI

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