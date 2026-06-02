Corpus Christi: Santa Cruz se prepara para la gran celebración en la Catedral

En el marco de la celebración de Corpus Christi, el sacerdote Martín Peralta destacó el valor espiritual de esta festividad católica como un “signo de esperanza” en medio de los actuales tiempos de dificultad que atraviesa el país.

El padre Peralta explicó el origen de la festividad de Corpus Christi a partir del llamado milagro de Lanciano, un relato tradicional de la Iglesia Católica que narra la conversión de la hostia y el vino consagrados en cuerpo y sangre.

“Allí surge este camino tan increíble de Jesús presente en la Eucaristía con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad”, afirmó.

En cuanto a la celebración de este año, Peralta recordó que el principal signo de Corpus Christi es la presencia de Jesús en la custodia, que sale a las calles como expresión pública de fe. “Jesús en la custodia sale de los templos… para ir a las calles, a las avenidas”, explicó.

También hizo un llamado a vivir la festividad con sentido espiritual durante los días feriados. “Que lo primero que pongas sea encender una velita, unir tus manos en familia y decirle: Señor, bendice nuestra patria”, recomendó.

Finalmente, el sacerdote invitó a la población a renovar su fe desde la convicción y no desde la obligación. “La religión no es una costumbre ni una tradición, es una convicción”, sostuvo.

Por su parte, desde la organización de la celebración en la Catedral de Santa Cruz, se informó que la misa central de Corpus Christi se realizará este jueves a las 16:00, con la participación de jóvenes, danzas, música y la instalación de unas 5.000 sillas para los asistentes.

La celebración contará con la participación de jóvenes estudiantes, quienes realizarán danzas y expresiones artísticas como parte del acto de fe.

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