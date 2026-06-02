Un video difundido en la red social TikTok ha generado preocupación entre los usuarios al mostrar un presunto hecho de robo protagonizado por varios menores de edad en pleno centro de la ciudad de La Paz.

Según la publicación realizada por el usuario "henryrojaspatty", el incidente habría ocurrido el pasado 29 de mayo. En las imágenes se observa a un adulto mayor que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, mientras un grupo de menores se acerca y presuntamente aprovecha su condición de vulnerabilidad para sustraerle algunas pertenencias.

Lo rodearon cuatro menores

El registro audiovisual muestra cómo los jóvenes rodean al hombre y realizan movimientos sospechosos mientras este permanece con dificultades para reaccionar. La grabación fue compartida en redes sociales, donde generó diversas reacciones y pedidos para que las autoridades investiguen el caso.

Hasta el momento no existe un informe oficial que confirme la identidad de los involucrados ni el alcance de las pérdidas sufridas por la víctima. Sin embargo, usuarios de redes sociales expresaron su preocupación por la participación de menores de edad en este tipo de hechos y por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el adulto mayor.

Se espera que las autoridades competentes puedan verificar la autenticidad del material y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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