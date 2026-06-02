Hallan billetes falsos entre Bs 165 mil incautados a sospechoso de bloqueos en Parotani

La Policía detectó Bs 220 en billetes presuntamente falsificados entre los más de Bs 165.000 hallados a un hombre aprehendido durante un operativo de control en el sector de Parotani, en Cochabamba.

El hallazgo se produjo cuando efectivos policiales interceptaron una vagoneta conducida por Pascual Ch. en el puente Parotani, según el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados encontraron Bs 165.210 en efectivo y el conductor no pudo justificar la procedencia del dinero y mostró nerviosismo durante la intervención, de acuerdo a las primeras investigaciones.

La investigación también incluyó la revisión de su teléfono celular. De acuerdo con la Felcc, se verificó que mantenía comunicación mediante WhatsApp con personas vinculadas a los bloqueos instalados en Parotani.

"En el trabajo de registro de su celular se verifica que mantiene contacto con los bloqueadores y distintas personas del lugar", señaló Vera.

Además del dinero encontrado, los investigadores identificaron Bs 220 en billetes presuntamente falsificados, elemento que fue incorporado a las pesquisas junto con el resto de los indicios recolectados.

La autoridad policial indicó que estos elementos permitieron fundamentar la aprehensión del conductor y remitir el caso al Ministerio Público para la apertura de una investigación.

Si bien la Policía presume que los recursos económicos podrían haber estado destinados a financiar movilizaciones, aclaró que será la investigación fiscal la que determine el origen y el destino del dinero incautado.

El aprehendido permanece bajo custodia y se prevé que en las próximas horas sea sometido a una audiencia de medidas cautelares, donde una autoridad judicial definirá su situación legal.

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