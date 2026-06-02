Escasez de alimentos dispara precios y obliga a familias a reducir sus compras en La Paz y El Alto

La escasez de alimentos generada por los bloqueos en distintos puntos del país provocó un incremento considerable en los precios de productos de la canasta familiar, afectando directamente la economía de miles de hogares paceños y alteños.

Canasta familiar inaccesible

Un recorrido por el mercado Rodríguez evidenció que varios alimentos quintuplicaron su precio en comparación con semanas anteriores. La libra de tomate, que antes costaba Bs 3, ahora se comercializa hasta en Bs 15; el pimentón pasó de Bs 5 a Bs 18; la espinaca subió de Bs 6 a Bs 20; mientras que el locoto incrementó de Bs 5 a Bs 15 por libra.

Otros productos también registran aumentos importantes. Tres choclos que antes se vendían en Bs 10 ahora cuestan Bs 20, mientras que la cuarta de papa pasó de Bs 18 a Bs 25.

Operativos de control en El Alto

Ante esta situación, la Alcaldía de El Alto informó que intensifica los controles en centros de abasto para evitar la especulación y pidió a los comerciantes no incrementar de manera excesiva los precios. Asimismo, destacó el ingreso de productos provenientes del norte paceño como parte de un plan de contingencia para abastecer los mercados.

Sin embargo, las familias aseguran que el impacto ya es evidente. Amas de casa consultadas en la ciudad de El Alto manifestaron su preocupación por el constante aumento de los alimentos y señalaron que los ingresos económicos ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas del hogar.

Almuerzos, un "lujo" hoy en día

La crisis también alcanzó a los comedores populares. En el mercado Yungas, algunos almuerzos que antes costaban Bs 25 ahora se venden en Bs 35 debido al incremento en el costo de la carne, verduras y otros insumos. Las comerciantes afirman que la cantidad de comensales disminuyó considerablemente y que la producción diaria se redujo a menos de la mitad.

“Ahora almorzar se ha convertido en un lujo”, comentaron algunos clientes, quienes aseguran que deben reorganizar sus gastos y reducir el consumo fuera de casa para enfrentar el alza de precios.

Mientras persisten los bloqueos, comerciantes y consumidores coinciden en que la falta de productos y el encarecimiento de los alimentos continúan profundizando la crisis económica que afecta a miles de familias en La Paz y El Alto.

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