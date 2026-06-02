Pérdidas por más de $us 700 millones empujan a empresas y negocios a migrar hacia Santa Cruz

Los 33 días de bloqueos y conflictos sociales en Bolivia ya provocaron pérdidas económicas estimadas en más de $us 718 millones a nivel nacional, según reportes de sectores empresariales y productivos que alertan sobre un creciente deterioro de la economía y el riesgo de quiebra de miles de unidades productivas.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, las afectaciones alcanzan a toda la cadena productiva, desde la industria y el comercio hasta las exportaciones y el turismo. Empresarios señalaron que varios contratos internacionales fueron rescindidos debido al incumplimiento de entregas, situación que pone en riesgo mercados que demandaron años de gestión para ser conquistados.

“Hay sectores que han tardado hasta diez años en abrir mercados internacionales y ahora podrían perderlos definitivamente por no cumplir con los contratos”, advirtió Mario Rojas, gerentw general de Camex La Paz.

Empresas podrían irse a Santa Cruz

La crisis también comienza a provocar la migración de inversiones. Dirigentes de la micro y pequeña empresa señalaron que varios empresarios analizan trasladar sus operaciones desde La Paz hacia Santa Cruz y Cochabamba para evitar los efectos recurrentes de los conflictos sociales.

Según datos del sector, hace dos décadas existían alrededor de 300.000 microempresas en el departamento de La Paz, mientras que actualmente sobreviven cerca de 100.000, muchas de ellas afectadas por la falta de ventas, el incremento de costos y la paralización de actividades.

Turismo sin movimiento económico

El turismo figura entre los rubros más golpeados. Operadores turísticos reportan pérdidas totales durante el último mes, reducción de personal y una drástica disminución de visitantes extranjeros, muchos de los cuales optaron por abandonar el país ante la incertidumbre generada por los bloqueos.

“Varias agencias ya están comenzando a cerrar y otras analizan declararse en quiebra”, alertaron miembros del sector, quienes anticipan que la recuperación podría tomar varios meses incluso después de superado el conflicto.

La peor crisis desde el COVID - 19

La situación también golpea a los artesanos y comerciantes de la tradicional calle de las Brujas, quienes aseguran que la crisis actual supera incluso las dificultades vividas durante la pandemia del Covid-19. La ausencia de turistas redujo drásticamente las ventas, obligando a muchos comerciantes a abrir sus puestos únicamente para generar ingresos mínimos destinados a la alimentación diaria.

Mientras persisten las medidas de presión, distintos sectores coinciden en que las consecuencias económicas continúan profundizándose y amenazan la estabilidad de miles de emprendimientos, empleos y actividades productivas en todo el país.

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