Policía interviene toma de pozo petrolero y arresta a cuatro personas en Santa Rosa del Sara

Se registraron incidentes este miércoles en un pozo petrolero ubicado en Santa Rosa del Sara, que permanece tomado por un grupo de personas que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Hasta el lugar llegó un contingente policial con el objetivo de realizar tareas de desbloqueo y resguardar las instalaciones.

Durante el operativo, los movilizados intentaron frenar el avance de los efectivos derribando árboles sobre las vías de acceso y lanzando piedras. Los policías utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Como resultado de la intervención, cuatro personas fueron arrestadas. Según se informó, previamente se intentó instalar un diálogo con los ocupantes del lugar; sin embargo, las conversaciones no prosperaron.

Los manifestantes mantienen cerradas las válvulas del pozo, dependiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), una medida que mantiene paralizadas las operaciones y podría ocasionar cuantiosas pérdidas económicas para el Estado.

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