Reducen a un delincuente y queman su motocicleta tras violento robo frustrado

Se registró el robo al interior de una casa en el Barrio 3 de Mayo, ubicado en la zona final de la avenida Tres Pasos Al Frente, cerca del octavo anillo en la capital cruceña. Los propietarios del inmueble regresaron de almorzar y sorprendieron a dos delincuentes en el interior de su vivienda mientras desordenaban las habitaciones y preparaban el botín.

Resistencia y captura

En el patio de la propiedad, los malhechores ya tenían listos dos televisores envueltos en sábanas y una mochila con joyas, llaves y alicates.

Uno de los habitantes relató el violento altercado: “Llegamos de almorzar con mi madre. El que estaba con el televisor lo lanzó y escapó, al otro lo atrapamos aquí, con el destornillador quería lastimar a mi hermano y con él lo agarramos en el piso y lo detuvimos”.

La alerta inmediata movilizó a los vivientes de la zona, quienes canalizaron su frustración prendiendo fuego a la motocicleta en la que se transportaban los antisociales hasta dejarla en cenizas. Los vecinos retuvieron al sospechoso herido en el lugar durante algunas horas.

Respecto a la demora, la víctima denunció: “Esperamos casi 3 horas a la policía, sucedió a las 17:00. Pido seguridad y mejores pantallas de luces en este barrio, no es primera vez que sucede y que se meten a las viviendas a robar”.

Emergencia por inseguridad en la zona

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