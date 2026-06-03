Incautan camión con ropa usada en Oruro y lo incineran en el lugar

La Aduana Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas decomisaron un camión cargado con ropa usada en la localidad de Vichuloma, departamento de Oruro, durante un operativo de control destinado a combatir el contrabando.

Según la información oficial, el motorizado transitaba por rutas alternas con el objetivo de evitar los puestos de control establecidos por las autoridades. Tras su intervención, se verificó que transportaba mercancía cuya importación está prohibida por la normativa vigente.

Foto: Vehículo transportaba un cargamento de ropa usada. BTV.

En cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la lucha contra el contrabando, el vehículo fue incinerado en el mismo lugar del operativo, con participación de personal militar y aduanero.

La Aduana Nacional reiteró que continuará ejecutando controles en distintos puntos del país para frenar el ingreso y comercialización ilegal de mercancías, especialmente aquellas cuya internación está restringida por ley.

Con información de BTV

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