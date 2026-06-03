La Fiscalía investiga el asesinato de un joven acusado de robar un vehículo en Bolivia

La Fiscalía de Bolivia informó este martes que investiga el asesinato de un joven de 20 años, fallecido a causa de la gravedad de las quemaduras y golpes que recibió tras ser acusado de supuestamente haber robado un vehículo en la región central de Cochabamba.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, indicó que "se han desplegado todos los actos investigativos necesarios para identificar y sancionar a los autores de este hecho", según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

Según el fiscal del caso, Juvenal Gómez, el caso se empezó a investigar el sábado, cuando la Policía tomó conocimiento del ingreso del joven a un hospital de la zona con "quemaduras de segundo y tercer grado que comprometían aproximadamente el 90 % de la superficie corporal, además de múltiples golpes.

La autopsia concluyó que la causa de la muerte fue un "shock hipovolémico" debido a la gravedad de las lesiones. Según las investigaciones preliminares, el hombre se presentó el pasado viernes a un taller en la localidad de Ivirgarzama, en Cochabamba, para vender un vehículo que no tenía matrículas.

De acuerdo con la declaración de un testigo, el mecánico supuestamente reconoció dentro del vehículo objetos que pertenecían a otras personas, por lo que alertó a los pobladores, que luego agredieron al joven y lo llevaron a otro sitio "donde habrían procedido a quemarlo", indicó la Fiscalía.

El viernes, la Policía reportó que una turba quemó vivos a tres hombres acusados también del supuesto robo de un vehículo en el municipio de Pocoata, en el departamento andino de Potosí.

Los hombres fueron arrestados y llevados al módulo policial de Pocoata, pero cerca de la medianoche unas 100 personas los sacaron del recinto policial en el que estaban detenidos, los llevaron a la plaza principal y luego a un cementerio, donde les prendieron fuego.

Asimismo, el sábado, en la ciudad de Viacha, a 37 kilómetros de La Paz, tres jóvenes se salvaron de ser linchados tras ser acusados del asesinato de un chofer.

Según medios locales, los tres hombres fueron golpeados y puestos de rodillas en la plaza principal, e incluso el padre de uno de ellos se comprometió a pagar una pensión a la viuda del conductor, con lo que la multitud aceptó que los involucrados regresaran a celdas policiales.

Los casos de linchamiento son relativamente habituales en el área rural y en algunos barrios periurbanos de Bolivia y quienes los llevan a cabo alegan que actúan en nombre de la "justicia comunitaria", reconocida en la Constitución vigente desde 2009; sin embargo, las autoridades explicaron varias veces que ese sistema judicial no admite castigos brutales.

Las autoridades nacionales y organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, han mostrado su preocupación por estos actos que la Policía no ha logrado frenar, ya que muchos tienen lugar en zonas en las que apenas hay agentes que puedan enfrentarse a las turbas.

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