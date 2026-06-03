Dockweiler impulsa gestiones y medidas para reducir impacto de bloqueos en La Paz

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que su administración despliega una serie de gestiones para mitigar los efectos de los bloqueos que afectan al departamento desde hace más de un mes, con acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de alimentos, mantener servicios esenciales y promover espacios de diálogo entre los sectores en conflicto.

Durante una inspección realizada en la zona del Tejar, la autoridad señaló que la principal preocupación del municipio es evitar que la crisis continúe golpeando a las familias paceñas, especialmente a los sectores más vulnerables que enfrentan el incremento de precios y las dificultades para acceder a productos de la canasta familiar.

“Hay que ponerse la mano en el corazón. La gente está sufriendo, está llorando en las calles y esta situación ya es insostenible”, afirmó.

Operativos de control

Dockweiler explicó que el municipio realiza controles en los mercados para identificar las causas del encarecimiento de alimentos y trabaja directamente con productores para acercar productos a precios más accesibles. En ese marco, anunció que se evalúan mecanismos para reducir el costo del pollo y otros alimentos básicos.

Según la autoridad, uno de los factores que están elevando los precios es el costo del combustible, que los transportistas adquieren a precios elevados en el mercado informal. “Si no hay combustible, hay alguien que está revendiendo el combustible. El costo del transporte está encareciendo el producto y eso termina afectando a las amas de casa”, sostuvo.

Diálogo con sectores

El alcalde también informó que envió notas y solicitudes de reunión a dirigentes de organizaciones sociales y sectores movilizados con el objetivo de facilitar un acercamiento que permita encontrar soluciones al conflicto.

“Estoy solicitando poder reunirme con ellos personalmente y ver cómo podemos apoyar, coadyuvar en la conexión, generar una mesa de diálogo y buscarle una solución a este conflicto”, indicó.

Gestiones en curso

Asimismo, señaló que la Alcaldía participa activamente en las comisiones surgidas de la Asamblea de la Paceñidad, desde donde se trabaja en la búsqueda de consensos y en la implementación de corredores para el abastecimiento de alimentos y otros productos esenciales.

Respecto al problema de la basura, Dockweiler aseguró que el municipio activó planes de contingencia desde el inicio de la crisis y priorizó el combustible disponible para los vehículos recolectores, aunque admitió que la escasez de carburantes limita la capacidad operativa.

“Hemos priorizado todo el combustible para el recojo de basura porque si no recogemos la basura se generan focos de infección. Pero el problema es que ya no está llegando combustible”, explicó.

La autoridad reiteró que continuará impulsando contactos con el Gobierno nacional y con los sectores movilizados para evitar que la situación genere mayores perjuicios a la población paceña.

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