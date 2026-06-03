“Esto ya hizo metástasis”: Tuto pide al Gobierno actuar con firmeza ante los bloqueos

El expresidente y líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, atribuyó la profundización de la crisis generada por los bloqueos al Gobierno nacional y afirmó que la principal responsabilidad del Ejecutivo es restablecer el orden, garantizar el libre tránsito y evitar mayores perjuicios a la población.

Durante una entrevista, Quiroga señaló que el conflicto atraviesa su día 34 y mantiene a La Paz, El Alto y otras regiones del país afectadas por el desabastecimiento de combustibles, alimentos y servicios básicos. Según indicó, el Gobierno no ha actuado con la firmeza necesaria para enfrentar la situación.

“Lo central es que el Gobierno gobierne. Lo venimos diciendo hace días. Hay que saber separar las reivindicaciones legítimas de quienes conspiran y aplicar la Constitución y la ley”, sostuvo.

El exmandatario reconoció que existen reclamos relacionados con la falta de combustibles y demandas salariales pendientes, pero aseguró que la actual escalada del conflicto también responde a intereses políticos que buscan desestabilizar al país.

Asimismo, advirtió que el número de puntos de bloqueo continúa creciendo y que la situación se ha extendido más allá de La Paz y El Alto, generando un impacto nacional.

“Esto ya ha hecho metástasis. Hay más puntos de bloqueo en Cochabamba y es más difícil cuando más crece”, afirmó.

Víctimas fatales por bloqueos

Quiroga lamentó las consecuencias que los bloqueos están provocando en la población y recordó que ya se registran víctimas fatales relacionadas con la imposibilidad de acceder a atención médica oportuna.

“¿Cuánta gente más está sufriendo porque no tiene la operación, porque no hay oxígeno en la clínica, porque no llega la atención médica, porque se pasa hambre y porque no hay comida?”, cuestionó.

Respecto a las demandas de renuncia planteadas por sectores movilizados y respaldadas por la Central Obrera Boliviana (COB), consideró que existe una estrategia política detrás de las protestas y apuntó al expresidente Evo Morales como uno de los actores que busca profundizar la crisis.

El líder opositor también se refirió a las recientes renuncias de ministros de Estado y afirmó que reflejan una falta de cohesión dentro del Gobierno.

Finalmente, sostuvo que la solución inmediata pasa por que el Ejecutivo ejerza plenamente sus atribuciones constitucionales y restablezca el orden en las carreteras para evitar que continúe el deterioro económico y social que afecta a miles de familias bolivianas.

“El Gobierno tiene que gobernar. Para eso fue elegido, para garantizar seguridad, libre tránsito y tranquilidad a una población que hoy está sufriendo”, enfatizó.

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