Maestro murió cuando se dirigía a su escuela en Tapacarí en medio de los bloqueos

La tragedia golpeó al magisterio rural boliviano. La Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia confirmó el fallecimiento de un docente del municipio de Tapacarí, en Cochabamba, cuando se dirigía a cumplir sus funciones en su unidad educativa en medio de los bloqueos que persisten en el departamento.

El hecho ha generado profunda consternación entre maestros y comunidades educativas, que ven con preocupación las dificultades que enfrentan diariamente para trasladarse, acceder a atención médica y abastecerse de medicamentos en zonas alejadas.

"SOLO CUMPLÍA CON SU TRABAJO"

Según informó el dirigente del sector, Juan Reque, el caso ya es de conocimiento de la Dirección Departamental de Educación (DDE), instancia que realiza un relevamiento de información para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con los datos preliminares, el maestro padecía una enfermedad de base, situación que se habría agravado en medio de las dificultades de transporte y acceso a servicios debido a los bloqueos.

La muerte del educador ha encendido las alarmas en el magisterio rural, especialmente por la situación de cientos de docentes que continúan desplazándose por caminos afectados para llegar a sus unidades educativas.

PIDEN CLASES A DISTANCIA DE MANERA URGENTE

Tras el hecho, la Confederación de Maestros Rurales solicitó al Ministerio de Educación y a la Dirección Departamental de Educación aplicar de manera inmediata la modalidad de educación a distancia en las regiones más afectadas.

El sector argumenta que existen comunidades donde los bloqueos impiden el tránsito normal de maestros, estudiantes y personal administrativo, poniendo en riesgo la seguridad y salud de la comunidad educativa.

"Pedimos que se evalúe cada región y se determine el cambio de modalidad donde sea necesario. Hay maestros que no pueden acceder a medicamentos ni trasladarse con normalidad", manifestó Reque.

MUNICIPIOS AISLADOS

Los maestros denunciaron que municipios como Tapacarí, Independencia, Bolívar, Vacas, Tiraque, Vila Vila, Aiquile, Totora y Epizana presentan serias dificultades de acceso debido a los cortes de ruta.

Incluso, algunos educadores aseguran que llevan más de 25 días sin poder retornar a sus hogares por la interrupción del tránsito carretero.

PREOCUPACIÓN CRECIENTE

La muerte del docente ha puesto nuevamente en debate las condiciones en las que miles de maestros rurales desarrollan su labor, especialmente en regiones alejadas donde el acceso a servicios básicos y atención médica ya es limitado incluso en circunstancias normales.

Mientras continúan los conflictos, el magisterio rural exige medidas urgentes para proteger la integridad de docentes y estudiantes, evitando que hechos similares vuelvan a repetirse.

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