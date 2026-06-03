Policías y militares cumplen más de tres semanas de resguardo en Parotani con afecciones de salud

Policías y militares permanecen desde hace más de tres semanas en el sector de Parotani, en la carretera que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, para evitar la instalación de nuevos puntos de bloqueo y garantizar la transitabilidad en una de las rutas más importantes del país.

En el lugar se realizan controles permanentes, patrullajes y revisiones de vehículos para impedir el ingreso de material explosivo u otros elementos que puedan ser utilizados en movilizaciones. El operativo cuenta con un importante despliegue de efectivos de la Séptima División del Ejército, además de personal policial.

Las medidas de seguridad fueron reforzadas ante reportes sobre una posible intención de grupos movilizados de tomar nuevamente este punto estratégico ubicado en el kilómetro 40 de la ruta Cochabamba-Oruro.

La atención médica a soldados en Parotani. Foto: Percy Rivera - Red Uno

Mientras continúan las labores de resguardo, las condiciones climáticas y la permanencia prolongada en la zona comienzan a afectar la salud de los uniformados. Un equipo médico desplazado por la Alcaldía de Cochabamba realizó evaluaciones a policías y militares para atender diversas afecciones registradas durante los días de vigilancia.

El responsable del equipo, Jasmani Patzi, informó que alrededor del 60% de los soldados presenta algún problema de salud, principalmente resfríos, infecciones respiratorias, afecciones pulmonares, amigdalitis, cuadros gastrointestinales y dolencias musculares.

“Ellos desayunan, almuerzan y permanecen todo el día en el lugar. Muchos carecen de recursos y están expuestos constantemente al frío, por lo que se les está brindando tratamiento y seguimiento médico”, explicó.

La Alcaldía desplazó ocho médicos y personal de apoyo para realizar controles permanentes y garantizar la atención de los efectivos. Los policías también presentan cuadros respiratorios y dolores musculares, por lo que reciben monitoreo constante.

La atención médica a soldados en Parotani. Foto: Percy Rivera - Red Uno

Comisión de Derechos Humanos

En paralelo, una comisión de Derechos Humanos llegó a Parotani con la intención de ingresar hasta Llavini para realizar una verificación ocular de la situación en la zona y evaluar las condiciones de las personas afectadas por los bloqueos.

La delegación anunció que se trasladará hasta Llavini, donde existen reportes de conductores, mujeres y niños que permanecen varados debido a los cortes de ruta. Para esta labor se solicitó una ambulancia y la participación de médicos especialistas que brindarán atención a quienes presenten problemas de salud.

Tras la inspección y las evaluaciones médicas, la comisión prevé elaborar un informe sobre la situación humanitaria en los puntos afectados por los bloqueos en el departamento.

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