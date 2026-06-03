“Lo machetearon”: Identifican a uno de los presuntos agresores de adolescente atacado en El Bateón

Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un machete por un grupo de sujetos que se desplazaban en motocicletas en la zona de El Bateón en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La familia de la víctima denunció el hecho y aseguró que uno de los presuntos agresores ya fue identificado.

Según relató Cenia Chacón, madre del joven, el ataque ocurrió cuando su hijo se encontraba cerca de un estadio de la zona y se dirigía a tomar transporte público.

“Lo atracaron a él, lo machetearon y se dieron a la fuga. Ellos lo dejaron tirado ahí. Entonces yo pido justicia, que se haga justicia, pedir una ayuda, que me ayuden, porque él está bien delicado de salud”, manifestó la mujer.

La madre indicó que el adolescente sufrió heridas profundas en el brazo y la pierna derecha, producto de los machetazos recibidos durante el asalto. Sin embargo, aseguró que fue dado de alta el mismo día del ingreso al hospital.

“Me dijeron que estaba bien, que no tenía nada grave. Hemos peleado para que me lo tengan unos días más, pero me lo dieron de alta”, afirmó.

De acuerdo con el relato de la víctima, estaba sentado en un parque cercano al estadio cuando fue interceptado por varios sujetos. Al salir hacia la avenida para abordar un micro, fue atacado y posteriormente abandonado en el lugar.

“Él solamente dice que lo atracaron, que fueron contra él y que no hizo nada”, señaló su madre.

La familia también informó que uno de los presuntos involucrados fue identificado luego de que vecinos encontraran una billetera en el sitio donde ocurrió el hecho.

“Los vecinos hallaron una billetera que se les cayó de una moto. Con esos datos se hizo la denuncia y ya se cuenta con información personal de una persona identificada”, explicó Chacón.

Mientras la investigación avanza, la madre del adolescente pidió a las autoridades actuar con rapidez para dar con los responsables.

“Yo pido justicia, que paguen por todo lo que le hicieron a mi hijo. Me lo han podido matar, han atentado contra su vida. Quiero que la Policía me ayude y que aprehendan a quienes ocasionaron este hecho”, expresó.

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