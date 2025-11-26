TEMAS DE HOY:
Policial

Envían a Cenvicruz por 90 días a adolescente que atacó a machetazos a un menor en el Plan Tres Mil

Según la investigación, el hecho se produjo en medio de enfrentamientos entre grupos de pandillas, que han generado alarma entre los vecinos del barrio 24 de Septiembre. 

Charles M. Flores

26/11/2025 12:46

Envían a Cenvicruz a adolescente que atacó a machetazos a menor. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un menor de 14 años fue enviado al centro de rehabilitación Cenvicruz con detención preventiva por 90 días, tras atacar a machetazos a una persona en el barrio 24 de Septiembre, en el Plan 3000 de Santa Cruz.

Según la investigación, el hecho se produjo en medio de enfrentamientos entre grupos de pandillas, que han generado alarma entre los vecinos de la zona. Cámaras de vigilancia registraron el momento en que el joven agredió a la víctima, provocando heridas en la cabeza del adolescente.

El juez del menor determinó la detención preventiva por los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio, mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Las autoridades buscan establecer si hay otros jóvenes involucrados en este grupo irregular que opera en la zona y que ha generado temor entre los residentes del Plan 3000.

El menor permanecerá en Cenvicruz durante la etapa investigativa, donde recibirá seguimiento y evaluación mientras continúa el proceso judicial.

 

