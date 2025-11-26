Bolivia enfrenta a Japón por un lugar en la siguiente ronda de la Copa América de talla baja

La selección boliviana de talla baja se prepara para enfrentar hoy a Japón desde las 17:30, en un partido clave que definirá su pase a la siguiente fase de la Copa América en Paraguay.
La selección boliviana de talla baja se prepara para un duelo clave este miércoles ante Japón, en busca de clasificar a la siguiente instancia de la Copa América que se disputa en Paraguay. El encuentro está programado para las 17:30 y se espera un partido complicado, pero con posibilidades para el combinado nacional.
Bolivia llega a este compromiso tras un rendimiento variado en la fase de grupos: ganó 3-1 a Chile, igualó 1-1 con Estados Unidos y cayó 3-0 ante el anfitrión Paraguay. El equipo ya se encuentra concentrado y listo para enfrentar al conjunto japonés, en un partido que definirá su continuidad en el torneo.
Los hinchas nacionales esperan que la selección pueda imponer su juego y lograr el pase a la siguiente etapa, manteniendo la ilusión de avanzar en la competición internacional.
