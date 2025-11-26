Bolivia enfrenta a Japón por un lugar en la siguiente ronda de la Copa América de talla baja

La selección boliviana de talla baja se prepara para un duelo clave este miércoles ante Japón, en busca de clasificar a la siguiente instancia de la Copa América que se disputa en Paraguay. El encuentro está programado para las 17:30 y se espera un partido complicado, pero con posibilidades para el combinado nacional.

Bolivia llega a este compromiso tras un rendimiento variado en la fase de grupos: ganó 3-1 a Chile, igualó 1-1 con Estados Unidos y cayó 3-0 ante el anfitrión Paraguay. El equipo ya se encuentra concentrado y listo para enfrentar al conjunto japonés, en un partido que definirá su continuidad en el torneo.

Los hinchas nacionales esperan que la selección pueda imponer su juego y lograr el pase a la siguiente etapa, manteniendo la ilusión de avanzar en la competición internacional.

