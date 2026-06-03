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Con una bicicleta y comida tradicional, Don Castro desafía la crisis por los bloqueos en El Alto

Ante la caída de ventas y las dificultades económicas provocadas por los bloqueos, un emprendedor alteño decidió reinventarse con un servicio de reparto que rescata los sabores y costumbres de la cultura andina.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/06/2026 11:05

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Foto: Don Castro Mamani recorre la ciudad de El Alto en su bicicleta ofreciendo productos alternativos a la carne de res y pollo. Red Uno.
El Alto

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Mientras numerosos negocios reducen operaciones o cierran temporalmente por la falta de insumos y la caída de ventas, Castro Mamani Choque recorre las calles de El Alto ofreciendo fiambre, ispi, pito y otras meriendas tradicionales a domicilio, convirtiéndose en el denominado "delivery andino" de la ciudad.

Cada jornada comienza antes del amanecer. Junto a su esposa e hija prepara los alimentos que luego transportará en bicicleta hasta distintos puntos de la urbe alteña. Su objetivo es simple: generar ingresos para su familia y acercar productos tradicionales a quienes continúan trabajando en medio de la crisis.

"¿Qué podemos hacer? Nos tenemos que reinventar", afirma Don Castro, quien encontró en la creatividad una respuesta a las dificultades que atraviesa el país.

Su emprendimiento, denominado "Kumunta", rescata sabores ancestrales y los lleva directamente a los clientes. En su mochila no faltan el ispi, la papa nueva, el queso, las tortillas y el pito, alimentos que forman parte de la identidad gastronómica andina.

Más que un servicio de reparto, Don Castro considera que su trabajo tiene un componente cultural. Inspirado en los antiguos chaskis y en los valores comunitarios aymaras, recorre kilómetros sobre dos ruedas para cumplir con cada pedido.

"Los aymaras tenemos principios y valores de compartir", señala mientras entrega una nueva orden en las calles de El Alto.

Comerciantes en crisis por bloqueos

Su historia surge en un contexto complicado para comerciantes y emprendedores, quienes enfrentan dificultades para abastecerse de productos, una reducción significativa de clientes y el incremento de pérdidas económicas debido a los conflictos sociales y bloqueos.

Sin embargo, frente a la incertidumbre, Don Castro decidió no detenerse. Con una sonrisa, una bicicleta y una mochila cargada de alimentos tradicionales, se ha convertido en un ejemplo de esfuerzo y resiliencia.

En tiempos donde muchos negocios luchan por mantenerse a flote, el "delivery andino" demuestra que la tradición también puede convertirse en una alternativa para seguir adelante.

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