La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, en representación de los 14 distritos de la ciudad, determinó otorgar una tregua para permitir el funcionamiento de un corredor humanitario destinado a garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad y la atención de servicios esenciales para la población.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial emitido por el Comité Ejecutivo de la organización vecinal, tras realizar un análisis de la situación que atraviesa la ciudad de El Alto y el país en medio de los conflictos sociales.

Foto: Comunicado oficial. Fejuve El Alto.

En el documento, la Fejuve señala que la medida busca asegurar el paso de alimentos, insumos y otros productos indispensables para la ciudadanía, además de facilitar la prestación de servicios básicos y de atención a la ciudadanía.

La organización también exhortó al presidente del Estado y a las autoridades competentes a brindar una pronta solución a la problemática existente mediante el diálogo, priorizando el entendimiento y la concertación en beneficio de toda la población.

Asimismo, la dirigencia vecinal solicitó a las juntas vecinales y a la ciudadanía en general coadyuvar al cumplimiento de esta determinación, manteniendo la unidad, el respeto y la búsqueda de soluciones pacíficas para el bienestar de la ciudad de El Alto.

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