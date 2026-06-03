Un vehículo quedó envuelto en llamas la mañana de este miércoles en el quinto anillo de la Radial 13, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, presuntamente debido a fallas técnicas, según información preliminar.

El siniestro generó momentos de tensión y preocupación entre los vecinos de la zona, debido a que el automóvil se incendió a escasos diez metros de una estación de servicio de gas, situación que hacía temer una emergencia de mayores proporciones.

Tras recibir la alerta, efectivos de Bomberos se trasladaron rápidamente hasta el lugar para controlar y sofocar las llamas. Gracias a la oportuna intervención, el fuego fue contenido antes de que pudiera extenderse o afectar instalaciones cercanas.

Testigos señalaron que una densa columna de humo era visible desde varios puntos del sector, lo que llamó la atención de transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

Afortunadamente, las autoridades informaron que no se registraron personas heridas ni víctimas que lamentar. El incidente dejó únicamente daños materiales en el vehículo afectado.

Las causas exactas del incendio serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes, aunque de manera preliminar se presume que el hecho habría sido ocasionado por una falla mecánica o eléctrica.

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