Después de varios kilómetros recorridos, caminos complicados y puntos de bloqueo en diferentes rutas del país, Loki y su dueño finalmente llegaron a la ciudad de El Alto.

El famoso conejo motoquero, que se ha ganado el cariño de miles de seguidores en redes sociales, volvió a convertirse en protagonista tras aparecer en un video celebrando el final de una nueva travesía.

"Hola, hola, aquí nos encontramos con el bebenejo Loki. Hemos llegado a la ciudad de El Alto. Gracias a Dios hemos podido pasar los puntos de bloqueo", expresó su dueño mientras mostraba al pequeño aventurero.

UN COMPAÑERO QUE VIAJA CON TODO

Durante el recorrido, Loki volvió a demostrar que es un pasajero de lujo. Como ya es habitual en sus viajes, el conejito llevaba todo su equipamiento de seguridad.

"Ahora nos toca comprar provisiones. Tiene su casquito, su ropita, tiene todo, hasta sus lentesitos", comentó entre sonrisas el joven mientras acariciaba a su inseparable compañero.

Las imágenes muestran al pequeño animal tranquilo y cómodo, convirtiéndose una vez más en el centro de atención de quienes siguen cada una de sus aventuras.

SUPERARON LOS BLOQUEOS

El viaje no estuvo exento de dificultades. Según relató su dueño, la ruta estuvo marcada por los bloqueos que afectan diferentes regiones del país.

"Gracias a Dios pudimos pasar los puntos de bloqueo. No todos, pero hemos llegado", señaló emocionado al confirmar que ambos habían alcanzado su destino.

La frase fue recibida con entusiasmo por los seguidores de Loki, quienes durante el trayecto estuvieron atentos a las actualizaciones del recorrido.

RUMBO A LA FERIA

Tras arribar a El Alto, el siguiente objetivo de la dupla era abastecerse de provisiones y continuar disfrutando de la experiencia.

"Ahora nos toca ir a la feria", comentó el joven mientras compartía los primeros momentos de su llegada a la ciudad.

UN FENÓMENO EN REDES SOCIALES

Con cada viaje, Loki suma más admiradores. Sus recorridos en motocicleta, acompañado de su característico casco, ropa y lentes, han convertido al pequeño conejo en uno de los personajes más queridos de las redes sociales bolivianas.

Esta nueva llegada a El Alto no fue la excepción. Miles de usuarios celebraron que el popular "bebenejo" completara una nueva aventura sano y salvo, demostrando una vez más que la amistad entre él y su dueño no conoce fronteras ni obstáculos en el camino.

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