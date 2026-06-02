La ilusión mundialista ya está en el aire. La selección de Brasil inició su viaje hacia la Copa del Mundo con una emotiva despedida en el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro, donde la aeronave que transporta a la Canarinha recibió el tradicional saludo de agua antes de despegar.

El Boeing 767-300ER cruzó un imponente arco de agua formado por dos camiones hidrantes, una ceremonia simbólica que suele realizarse para despedir vuelos especiales o inaugurar nuevas rutas aéreas.

Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostrando a la aeronave avanzando lentamente por la pista mientras era cubierta por los chorros de agua, en medio de la expectativa por el inicio de una nueva aventura mundialista.

UN VIAJE CARGADO DE ILUSIÓN

La aeronave encargada de trasladar a la selección brasileña pertenece a la compañía sudafricana Aeronexus y opera bajo la matrícula ZS-NEX.

El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional Galeão de Río de Janeiro con destino a Nueva York, donde la Verdeamarela continuará su preparación para afrontar la máxima cita del fútbol mundial.

Según trascendió, el avión fue bautizado con el nombre "Azul", un detalle que también llamó la atención de los aficionados y seguidores del combinado brasileño.

UN RITUAL QUE MARCA EL INICIO DEL SUEÑO

El llamado "bautizo de agua" es una tradición ampliamente utilizada en la aviación para rendir homenaje a vuelos especiales, despedidas simbólicas o acontecimientos históricos.

En esta ocasión, el gesto representó el inicio oficial del camino de Brasil hacia el Mundial, una competencia en la que buscará volver a levantar el trofeo más codiciado del fútbol.

Con la expectativa de millones de hinchas y una de las plantillas más observadas del torneo, la Canarinha ya emprendió vuelo con un objetivo claro: conquistar la gloria mundial.

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