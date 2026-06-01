Fan recrea la moto de Bulma y la convierte en una motocicleta real

Un sueño salido directamente del universo de Dragon Ball se convirtió en realidad. Una joven fan logró recrear la legendaria motocicleta de Bulma, uno de los vehículos más recordados de las primeras aventuras creadas por Akira Toriyama.

Lo que durante décadas existió únicamente en las páginas del manga y en la pantalla del anime, hoy puede circular por las calles como una motocicleta completamente funcional.

La impresionante réplica fue ideada por Mali Srisuk, una joven tailandesa fanática de Dragon Ball, quien llevó su idea al diseñador tailandés Note Kevlar. Posteriormente, el proyecto fue desarrollado por el preparador japonés Ganesha+ para el Yokohama Hot Rod Custom Show.

Para hacer realidad esta creación, se utilizó como base una Honda Monkey 125, una motocicleta urbana de pequeño tamaño que fue transformada hasta parecer salida directamente de Capsule Corp.

El resultado sorprendió a fanáticos del anime y amantes de las motocicletas por el nivel de detalle alcanzado. La réplica reproduce elementos icónicos del diseño original de Toriyama, como el carenado envolvente, la gran cúpula transparente, las falsas ametralladoras laterales, las tomas de aire frontales, los paneles abatibles y la estética militar verde que hizo famosa a la moto de Bulma.

A diferencia de muchas recreaciones hechas únicamente para exhibición, esta motocicleta no es solo una pieza decorativa. Es completamente funcional y puede circular legalmente por las calles.

La moto conserva el motor monocilíndrico de 125 cc de la Honda Monkey, además de sus sistemas de suspensión, frenos y dirección, combinando la nostalgia del anime con ingeniería moderna.

Uno de los detalles más comentados por los fanáticos es la posible inspiración detrás del diseño original. Algunos especialistas creen que Akira Toriyama pudo haberse inspirado en la legendaria Moto Guzzi Otto Cilindri de los años 50, debido a las similitudes en el frontal aerodinámico, el carenado integral y las formas generales de la carrocería.

También llamó la atención el número que aparece en algunas versiones de la réplica. Mientras que en el manga y el anime la moto suele llevar el número 19, en ciertas recreaciones aparece el número 91. Algunos seguidores creen que este cambio podría estar relacionado con posibles derechos de propiedad intelectual vinculados a Dragon Ball y Capsule Corp., aunque no existe una explicación oficial.

Más allá de ese detalle, el resultado final es espectacular: una de las recreaciones más fieles de un vehículo de anime jamás construidas.

La moto de Bulma dejó de ser solo un recuerdo de infancia para convertirse en una máquina real, capaz de pasar de las viñetas de Akira Toriyama al asfalto del mundo real.

Para los fanáticos de Dragon Ball, esta creación representa mucho más que una motocicleta: es nostalgia, creatividad y pasión convertidas en realidad.

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