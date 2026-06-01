Una de las escenas más insólitas del fútbol sudamericano se vivió en Ecuador y quedó grabada en video. Edison Caicedo, futbolista de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, fue atropellado accidentalmente por un carrito médico en pleno partido ante El Nacional.

El curioso episodio ocurrió mientras el vehículo de asistencia trasladaba a un jugador lesionado fuera del campo de juego. En ese momento, Caicedo se encontraba cerca de la banda escuchando atentamente las instrucciones de su entrenador.

Sin percatarse de la presencia del carrito, el futbolista caminó unos pasos y terminó cruzándose en su trayectoria. Segundos después recibió el impacto que lo hizo perder el equilibrio y caer al suelo ante la sorpresa de jugadores, cuerpo técnico y espectadores.

El video se volvió viral

Las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto del choque, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y plataformas deportivas.

Las imágenes muestran cómo el carrito médico se aproxima lentamente mientras Caicedo permanece concentrado en la conversación con su entrenador. Cuando intenta desplazarse, termina atravesándose delante del vehículo y recibe el golpe.

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores.

Pudo seguir jugando

Aunque el impacto fue fuerte y golpeó una de sus piernas, las llantas del vehículo no llegaron a pasar por encima del futbolista.

El cuerpo médico ingresó inmediatamente para evaluar la situación y confirmar que no existían lesiones de gravedad.

Tras recibir atención, Caicedo pudo reincorporarse al encuentro y disputar el resto del compromiso sin mayores complicaciones.

Más allá del llamativo incidente, la jornada terminó con una sonrisa para Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.

El equipo visitante logró imponerse por 1-0 a El Nacional en un encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Serie B ecuatoriana.

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano para muchos aficionados, ya que el accidente protagonizado por Caicedo terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas y compartidas del fin de semana futbolístico.

Lo que debía ser una rutina de asistencia médica acabó generando uno de los momentos más inesperados y virales del año en las canchas de Ecuador.

Con información de TN - Argentina

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