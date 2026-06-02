¿Cuándo cortarse el pelo en junio 2026? Esto dice el calendario lunar

Muchas personas todavía consultan el calendario lunar antes de cortarse el pelo. Aunque para algunos es una tradición y para otros una rutina de belleza, lo cierto es que las fases de la Luna siguen siendo una referencia popular al momento de elegir el día ideal para un cambio de look.

En junio de 2026, el ciclo lunar marca fechas específicas que pueden orientar a quienes buscan que el cabello crezca más rápido, que el corte dure más tiempo o simplemente aprovechar una fase considerada energética para renovar su imagen.

Según la tradición, cada etapa lunar influye de manera simbólica en el crecimiento, la fuerza y la vitalidad del cabello. Por eso, muchas personas planifican sus cortes de acuerdo con el objetivo que tienen para su melena.

Fases lunares de junio 2026

De acuerdo con el calendario astronómico del Servicio de Hidrografía Naval, las fases lunares de junio 2026 serán las siguientes:

Lunes 8 de junio: cuarto menguante.

Domingo 14 de junio: Luna nueva.

Domingo 21 de junio: cuarto creciente.

Lunes 29 de junio: Luna llena.

A partir de estas fechas, se pueden identificar los mejores momentos para cortarse el cabello según el resultado deseado.

Del 8 al 14 de junio: para que el corte dure más

La fase de Luna menguante es una de las más elegidas por quienes desean que el cabello crezca más lento después del corte. Según la creencia popular, este período ayuda a mantener la forma por más tiempo, por lo que puede ser ideal para retoques, cortes definidos o cambios que se quieren conservar durante varias semanas.

Del 14 al 21 de junio: para estimular el crecimiento

Durante la etapa de Luna creciente, muchas personas prefieren cortarse el pelo si buscan que crezca más rápido y con mayor fuerza. Esta fase suele asociarse con renovación, impulso y crecimiento, por lo que es recomendada para quienes desean fortalecer su cabello o dejarlo crecer después del corte.

29 de junio: ideal para un cambio de look

La Luna llena del lunes 29 de junio es considerada una fase de energía alta. Por eso, suele ser elegida por quienes quieren un cambio más marcado, una renovación total o un corte con intención de transformación personal.

Inicio de junio: una etapa de transición

Los primeros días del mes, antes del cuarto menguante del 8 de junio, corresponden a un período de transición dentro del ciclo lunar. En esta etapa, la elección del corte puede depender más de la comodidad, disponibilidad o preferencia personal.

Más allá de las creencias, el calendario lunar continúa siendo una guía simbólica muy utilizada en el cuidado personal. Para quienes disfrutan conectar sus rutinas de belleza con los ciclos naturales, junio ofrece varias fechas clave para renovar el cabello según cada objetivo.

Ya sea para mantener el corte, estimular el crecimiento o animarse a un cambio de imagen, la Luna vuelve a marcar el ritmo de quienes buscan planificar su visita a la peluquería.

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