La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, volvió a marcar un antes y un después en la historia de la monarquía española. La heredera al trono completó con éxito el Curso Básico de Paracaidismo y se convirtió en la primera integrante de la Familia Real española en obtener la calificación de cazador paracaidista.

Las espectaculares imágenes difundidas por la Casa Real muestran a la joven realizando su primer salto desde un avión militar, una experiencia que forma parte de su tercer año de formación castrense en el Ejército del Aire y del Espacio.

UN NUEVO HITO EN SU FORMACIÓN MILITAR

La Casa Real informó que la princesa concluyó satisfactoriamente el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla, en la Región de Murcia.

Junto a cerca de medio centenar de compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio, Leonor recibió la preparación necesaria para efectuar saltos automáticos, una capacitación que también realizan miembros de distintas unidades paracaidistas de las Fuerzas Armadas españolas y de la Guardia Civil.

Casa de S. M. el Rey

VALENTÍA A MÁS DE MIL METROS DE ALTURA

Las fotografías y videos oficiales muestran cada etapa de la exigente instrucción. Desde las prácticas previas en tirolina y el traslado del pesado equipo de vuelo hasta el esperado momento de lanzarse al vacío.

Uno de los aspectos más destacados fue la serenidad que mostró la heredera durante todo el proceso. En las imágenes se la observa concentrada, segura y con gran confianza mientras afronta uno de los desafíos más exigentes de su formación militar.

El entrenamiento incluyó varios saltos, entre ellos una práctica nocturna, considerada una de las fases más complejas del programa.

YA LUCE EL DISTINTIVO DE CAZADOR PARACAIDISTA

Tras completar el curso, Leonor recibió el diploma acreditativo y el distintivo oficial de cazador paracaidista.

Fue su padre, Felipe VI, quien reveló públicamente la noticia durante los actos del Día de las Fuerzas Armadas, donde expresó su orgullo por el esfuerzo y la dedicación demostrados por su hija durante estos tres años de formación militar.

El monarca destacó que la princesa culmina una etapa clave de preparación con excelentes resultados, sumando una nueva insignia a su uniforme militar.

La princesa Leonor en pleno salto en paracaídas. Casa de S. M. el Rey

UNA AGENDA INTENSA PARA LA HEREDERA

Tras este importante logro, la agenda de la princesa continúa cargada de actividades institucionales.

Durante esta semana recibirá importantes reconocimientos en la Región de Murcia, entre ellos la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y la Medalla de Oro de la Villa de San Javier, además de ser nombrada Hija Adoptiva del municipio donde ha desarrollado gran parte de su formación durante este curso.

Posteriormente, viajará a Madrid para participar en los actos de recepción al Papa durante su visita apostólica a España, una cita que también supondrá un nuevo encuentro con su hermana, la Sofía de Borbón.

Con cada nuevo desafío superado, Leonor continúa consolidando su preparación como futura jefa de Estado y reafirma su compromiso con una formación que combina disciplina, liderazgo y servicio.

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