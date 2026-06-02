Lo que debía ser un gesto de agradecimiento para los aficionados terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la celebración del Arsenal por la conquista de la Premier League.

El capitán del conjunto londinense, Martin Ødegaard, protagonizó una escena tan inesperada como divertida durante el desfile del campeón por las calles de la ciudad.

Mientras saludaba a los miles de hinchas que acompañaban la caravana desde el autobús del equipo, el mediocampista noruego tomó un balón con la intención de regalarlo a los aficionados. Sin embargo, el lanzamiento no salió como esperaba.

El esférico terminó impactando accidentalmente en la cabeza de un oficial de policía que se encontraba resguardando el recorrido del desfile.

La reacción de Ødegaard fue inmediata. Al darse cuenta de lo ocurrido, el futbolista llevó sus manos al rostro y se ocultó visiblemente avergonzado detrás de sus compañeros, provocando las risas de quienes presenciaron la escena.

El curioso momento fue captado por varias cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y comentaron la divertida reacción del capitán "gunner".

Muchos aficionados destacaron que el gesto de vergüenza de Ødegaard hizo aún más simpática la situación, convirtiendo el accidente en uno de los momentos más recordados de los festejos del Arsenal.

Entre risas, cánticos y celebraciones, el episodio terminó siendo una anécdota más de una jornada histórica para el club londinense y sus seguidores, que disfrutaron de una fiesta inolvidable junto a sus ídolos.

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