Un inesperado accidente ocurrido en China se ha convertido en uno de los videos más comentados en redes sociales durante las últimas horas.

Una mujer vivió momentos de angustia después de que un dron descendiera accidentalmente sobre su cabeza y terminara completamente enredado en su cabello mientras visitaba un paraje turístico de la provincia de Zhejiang.

Según reportes locales, el aparato perdió el control durante el vuelo y acabó impactando directamente sobre la joven. En cuestión de segundos, las hélices comenzaron a enrollar mechones de cabello, dejando el dispositivo atrapado y provocando una situación tan insólita como preocupante.

TRES HORAS DE RESCATE

La magnitud del problema obligó la intervención de personal de la administración del lugar, efectivos policiales y equipos de bomberos.

Durante aproximadamente tres horas, los rescatistas trabajaron cuidadosamente para retirar el dron sin causar lesiones mayores a la afectada.

Sin embargo, debido a la forma en que las hélices habían atrapado el cabello, fue necesario cortar parte de su melena para poder liberarla completamente.

EL VIDEO SE VUELVE VIRAL

Las imágenes del incidente rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron sorpresa por lo ocurrido.

Muchos calificaron la escena como una de las situaciones más extrañas relacionadas con el uso de drones, mientras otros debatieron sobre las medidas de seguridad que deben adoptarse para operar este tipo de dispositivos en espacios públicos.

PIDE UNA INDEMNIZACIÓN

Tras el incidente, la mujer manifestó su intención de solicitar una compensación por los daños sufridos, argumentando que perdió parte de su cabello como consecuencia del accidente.

Por el momento, las autoridades continúan evaluando las circunstancias en las que ocurrió el hecho y las posibles responsabilidades derivadas del manejo del aparato.

Mientras tanto, el video sigue acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios aún no pueden creer que un simple vuelo terminara convirtiéndose en una compleja operación de rescate.

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