Una atmósfera de misterio y temor se apoderó del personal que realiza tareas nocturnas en un conocido centro comercial. Varios trabajadores de limpieza y seguridad decidieron romper el silencio para compartir una experiencia que los mantiene en vilo y sin poder dormir: la recurrente y extraña aparición de una niña pequeña caminando por los pasillos durante la madrugada, cuando el establecimiento ya se encuentra cerrado al público.

Los relatos coinciden en describir situaciones sumamente inquietantes que desafían la lógica. Quienes realizan las rondas nocturnas aseguran haber presenciado apariciones inesperadas, movimientos de sombras inexplicables en las esquinas de los corredores y una densa sensación de frío que precede a estos momentos. La situación dejó a más de un empleado sin una explicación racional y con el temor de cumplir sus turnos habituales, según publica el portal Noticias Scoop.

La difusión de estos testimonios provocó un intenso debate en las plataformas digitales, dividiendo las opiniones de los usuarios entre el escepticismo y la creencia en lo sobrenatural. Por un lado, un amplio sector sostiene que podría tratarse de un fenómeno paranormal genuino o un hecho sin precedentes en el lugar; por el otro, se argumenta que estas visiones corresponden a simples ilusiones ópticas, juegos de luces provocados por el sistema de seguridad o una coincidencia lógica alimentada por el cansancio del trabajo nocturno. Mientras tanto, el misterio continúa creciendo y mantiene la atención del público.

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