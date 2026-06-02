La profecía de Baba Vanga cobra fuerza ante los últimos informes sobre el "Glaciar del fin del mundo"

La preocupante situación climática en el continente blanco ha tomado un giro inesperado al entrelazarse la ciencia y las profecías. La mística búlgara Baba Vanga dejó escrito que el planeta enfrentaría un incremento devastador de desastres naturales, una advertencia que hoy recobra vigencia ante los reportes de los investigadores sobre el Glaciar Thwaites, una inmensa masa que resguarda una parte considerable del 90 por ciento del hielo terrestre de la Antártida.

Por el lado científico, la alarma fue encendida por Robert Larter, geofísico marino del British Antarctic Survey, quien confirmó que es muy probable que una importante plataforma de hielo que forma parte del Thwaites se fragmente por completo. Este fenómeno aceleraría el derretimiento de la estructura y el consecuente aumento del nivel del mar a escala global, transformando las proyecciones místicas en una inminente realidad geográfica, según informa El Heraldo de México.

Ante este panorama de colapso estructural, seis naciones y territorios del planeta han entrado en un estado de monitoreo prioritario debido al riesgo de inundaciones catastróficas y alteraciones en sus costas. Los países que se encuentran bajo alerta máxima por los expertos del British Antarctic Survey son Bangladesh, las Islas Malvinas, el Reino Unido, los Países Bajos, Tuvalu y los Estados Unidos.

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