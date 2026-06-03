“Vas a acompañar”: la emotiva despedida de una madre a su hijo y a Loki, el conejo viajero

En medio de días marcados por la preocupación, la incertidumbre y los desafíos que enfrenta el país, una escena cargada de amor logró conmover a cientos de personas en redes sociales.

Una madre despidió a su hijo antes de que emprendiera viaje rumbo a La Paz. Lo abrazó con fuerza, le dio su bendición y le dedicó palabras llenas de cariño y esperanza. Pero había alguien más que también formaba parte de la despedida: Loki, el famoso conejo motoquero que acompaña a su dueño en cada aventura.

Con la ternura que caracteriza a las madres cuando ven partir a sus hijos, la mujer también dirigió unas palabras al pequeño acompañante de orejas largas.

“Vas a ir bien ya, no vas a bajar, vas a acompañar”, se escucha decir mientras acaricia al conejito antes de la partida.

UN COMPAÑERO DE AVENTURAS

Loki ya es una figura conocida en redes sociales. Sus viajes en motocicleta junto a su dueño han conquistado a miles de seguidores, quienes disfrutan de cada una de sus aventuras por las carreteras del país.

Esta vez no fue la excepción. Antes de iniciar el recorrido hacia La Paz, el conejo volvió a captar la atención de todos, no solo por su presencia, sino por el emotivo momento familiar que quedó registrado.

UNA ESCENA QUE TOCÓ EL CORAZÓN

Las imágenes reflejan algo más que una despedida. Muestran el amor de una madre que, pese a las preocupaciones propias de cualquier viaje, deposita su confianza en la protección divina y en el cariño que acompaña a su hijo.

El abrazo, las recomendaciones y la bendición se mezclaron con la ternura que despertó Loki, quien permaneció tranquilo junto a su dueño mientras recibía también el afecto de quien lo considera parte de la familia.

VIRAL EN REDES SOCIALES

El video rápidamente comenzó a compartirse entre usuarios que destacaron la sencillez y el profundo significado del momento.

Muchos se identificaron con esa despedida que tantas madres realizan cuando sus hijos parten hacia nuevos destinos, mientras otros se enternecieron al ver que Loki también recibió palabras de cuidado y protección antes de emprender el camino.

En tiempos complejos, una escena cotidiana logró recordar el valor de los afectos, los abrazos sinceros y esos pequeños gestos que acompañan cada partida con la esperanza de un pronto regreso.

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