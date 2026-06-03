Santa Cruz: Capturan a peruano acusado de robar maleta con dinero de un vehículo

Un ciudadano extranjero fue retenido por vecinos y repartidores de delivery en inmediaciones del tercer anillo externo de Santa Cruz de la Sierra, luego de ser sorprendido presuntamente robando una maleta con dinero del interior de una camioneta.

Según el relato de una de las víctimas, el sujeto habría roto el vidrio del vehículo para sustraer la maleta y otras pertenencias que se encontraban en el interior.

“El hombre estaba merodeando el lugar, cuando rompió el vidrio para robar la cartera de mi amigo y, al intentar huir en la moto de su cómplice, cayó y se golpeó la cabeza”, señaló.

La rápida reacción de vecinos, comerciantes y deliverys de la zona permitió reducir al presunto delincuente, quien posteriormente fue entregado a efectivos policiales.

El caso ya se encuentra bajo investigación de la Policía, puesto que la víctima no descarta que se trate de una red de peruanos que está cometiendo estos ilícitos.

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