TEMAS DE HOY:
EEUU Delincuencia Caso BoA

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Violento asalto en la Pampa de la Isla termina con un joven fallecido

La víctima caminaba junto a un amigo cuando fue interceptada por dos antisociales armados con cuchillo. Tras el ataque, los agresores escaparon y son buscados por la Policía.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/05/2026 8:25

Dos delincuentes matan a joven por robarle el celular en la Pampa de la Isla
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un joven fue asesinado a puñaladas por dos delincuentes por robarle su teléfono celular en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves en inmediaciones del barrio Las Pampitas.

Según testigos, la víctima caminaba junto a un amigo cuando fue interceptada por dos antisociales armados con cuchillo. Al resistirse al robo, uno de ellos lo apuñaló en plena vía pública.

“Uno de ellos había estado con cuchillo, y lo apuñaló al ahí”, relató un vecino que presenció parte del hecho. “Era para quitarle el teléfono. Y nada, lo apuñaló y le escapó”, añadió.

La víctima fue auxiliada por personas del lugar y trasladada a un centro de salud cercano, pero llegó inconsciente y falleció debido a la gravedad de las heridas.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) iniciaron las investigaciones y revisan cámaras de vigilancia de la zona para identificar a los autores, quienes continúan prófugos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD