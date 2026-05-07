Un joven fue asesinado a puñaladas por dos delincuentes por robarle su teléfono celular en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves en inmediaciones del barrio Las Pampitas.

Según testigos, la víctima caminaba junto a un amigo cuando fue interceptada por dos antisociales armados con cuchillo. Al resistirse al robo, uno de ellos lo apuñaló en plena vía pública.

“Uno de ellos había estado con cuchillo, y lo apuñaló al ahí”, relató un vecino que presenció parte del hecho. “Era para quitarle el teléfono. Y nada, lo apuñaló y le escapó”, añadió.

La víctima fue auxiliada por personas del lugar y trasladada a un centro de salud cercano, pero llegó inconsciente y falleció debido a la gravedad de las heridas.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) iniciaron las investigaciones y revisan cámaras de vigilancia de la zona para identificar a los autores, quienes continúan prófugos.

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