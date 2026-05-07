Antelo plantea recuperar redes de salud y reforzar hospitales para enfrentar crisis sanitaria en Santa Cruz

El nuevo secretario Departamental de Salud, Germán Antelo, afirmó que la crisis sanitaria que atraviesa el departamento puede resolverse recuperando la rectoría y el funcionamiento de las redes de salud en las provincias y municipios.

“Actualmente estas redes no funcionan, porque si alguien es derivado desde alguna provincia no es recibido en emergencia, no hay espacios para internarlo. Entonces, eso significa recuperar la red, porque hoy la red está rota y no funciona. Esto se mejora con referencias y contrarreferencias”, explicó Antelo.

La autoridad departamental señaló además que es necesario fortalecer los hospitales de segundo nivel en las macroregiones del departamento para que tengan capacidad de atender laboratorios y realizar cirugías generales.

“Estos centros de referencia deben funcionar con ambulancias, que tampoco las hay. Hemos calculado que hasta terminar la gestión debemos tener mínimamente unas 60 ambulancias. Esos aspectos son los que hoy fallan”, sostuvo.

Según el diagnóstico presentado por Antelo, en Santa Cruz faltan más de 2.000 camas hospitalarias y aseguró que cada espacio recuperado representa un paciente menos siendo atendido en los pasillos.

“Hay un adelanto con el Gobierno de Japón para dotarnos de unas 200 camas en el hospital Japonés y crear otro hospital de cuarto nivel con unas 400 camas que sirva de referencia para el departamento y para el país”, acotó.

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