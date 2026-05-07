La ACCC eligió a Fernando Guzmán como su nuevo presidente

La Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) eligió este miércoles a su nuevo directorio para la gestión 2026-2028, en una jornada electoral que reunió a comparsas y representantes del Carnaval Cruceño. Fernando Guzmán fue elegido como nuevo presidente de la institución.

Durante la jornada electoral, el presidente de la comparsa coronadora 2027, Tremendazos, Alejandro Sanguino, destacó la importancia de contar con una institución fortalecida para encarar la próxima fiesta grande de los cruceños.

Sanguino felicitó al nuevo presidente de la ACCC, Fernando Guzmán, y expresó su confianza en que realizará una gestión exitosa al frente de la institución carnavalera.

“Estamos muy contentos porque como coronadores 2027 necesitamos una institución fuerte que nos apoye. Tenemos muchas ganas de hacer un carnaval increíble que marque una época”, manifestó.

Por su parte, Fernando Guzmán agradeció el respaldo recibido en las urnas y aseguró que trabajará junto a todo el directorio y las comparsas para fortalecer el Carnaval Cruceño.

“Me siento muy honrado por el cariño y el voto de la gente. El compromiso es trabajar para seguir mejorando todo lo que se pueda y sacar adelante un carnaval que representa la alegría de todos los cruceños”, afirmó.

Guzmán también adelantó que comenzarán de inmediato la planificación de las actividades rumbo al Carnaval 2027 y remarcó que el trabajo coordinado será clave para el éxito de la fiesta.

Durante la jornada electoral se registraron 244 votos válidos, cinco nulos y un voto en blanco.

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