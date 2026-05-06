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Angelina Jolie vende su mansión en Los Ángeles: ¿cuánto cuesta esta histórica joya de Hollywood?

La residencia fue adquirida por Jolie en 2017, poco después de su separación de Brad Pitt, y ahora vuelve a captar atención por su lujo, amplitud y valor cultural.

Red Uno de Bolivia

06/05/2026 11:57

La impresionante casa de Angelina Jolie que busca nuevo dueño. Foto EFE.
Mundo

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La actriz Angelina Jolie decidió dar un giro importante a su vida personal y puso en venta su imponente mansión ubicada en el exclusivo barrio de Los Feliz, en la ciudad de Los Ángeles.

La propiedad está valorada en 30 millones de dólares y forma parte del mercado inmobiliario de lujo, donde destaca no solo por su tamaño y comodidades, sino también por su peso histórico dentro de Hollywood.

Jolie adquirió la residencia en 2017 por 24,5 millones de dólares, poco después de su mediática separación de Brad Pitt. En ese momento, la actriz había adelantado que planeaba mudarse cuando sus hijos menores alcanzaran la mayoría de edad, un escenario que ahora está cada vez más cerca.

Una casa con historia de Hollywood

La mansión no es cualquier propiedad. Perteneció al legendario productor Cecil B. DeMille, figura clave en la historia del cine.

Construida en 1913 por el arquitecto B. Cooper Corbett, la residencia se convirtió en un símbolo de la era dorada de Hollywood, combinando elegancia clásica con un valor cultural único.

Según la firma Sotheby’s, que gestiona la venta, adquirir esta propiedad representa “una oportunidad única para poseer una parte de la historia de Hollywood”.

Lujo, amplitud y detalles exclusivos

El complejo destaca por su estilo Beaux-Arts y sus amplios espacios:

  • 6 dormitorios y 10 baños

  • Casa de huéspedes con estudio

  • Biblioteca y múltiples salas de estar

  • Cuatro chimeneas

  • Piscina, gimnasio y casa de té

  • Garaje independiente con seguridad

  • Extensos jardines y vistas panorámicas a las colinas de Hollywood

Cada rincón refleja el lujo y la sofisticación característicos de las grandes residencias de la industria del cine.

¿Un cambio de país?

La venta de la mansión también alimenta los rumores sobre un posible cambio de residencia de Jolie fuera de Estados Unidos.

En distintas ocasiones, la actriz ha manifestado su interés en establecerse en Camboya, país con el que mantiene un fuerte vínculo debido a su labor humanitaria.

Por ahora, la decisión de vender esta emblemática propiedad marca el inicio de una nueva etapa para la actriz, que podría alejarla definitivamente de Hollywood.

Con información de TN.

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