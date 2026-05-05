El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a captar toda la atención en la Met Gala, esta vez con una transformación total que dejó a más de uno sorprendido.

El artista apareció en la alfombra roja caracterizado como un hombre de avanzada edad: cabello canoso, rostro marcado por arrugas, bastón en mano y una caminata lenta que simulaba dificultad para desplazarse por las escalinatas del museo.

Prácticamente irreconocible a primera vista, el “Conejo Malo” solo pudo ser identificado por sus gestos y su mirada, generando sorpresa entre los asistentes y la prensa.

Para una gala con temática “La moda es arte”, Bad Bunny optó por un traje negro sobrio, apostando a que la verdadera declaración de estilo estuviera en su impactante caracterización.

Fiel a su estilo, el artista no ofreció declaraciones. Se limitó a sonreír, saludar y continuar su recorrido, dejando tras de sí uno de los momentos más comentados de la noche.

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