El artista puertorriqueño sorprendió con una caracterización total que lo volvió casi irreconocible en la alfombra roja más importante de la moda.
05/05/2026 11:43
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El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a captar toda la atención en la Met Gala, esta vez con una transformación total que dejó a más de uno sorprendido.
El artista apareció en la alfombra roja caracterizado como un hombre de avanzada edad: cabello canoso, rostro marcado por arrugas, bastón en mano y una caminata lenta que simulaba dificultad para desplazarse por las escalinatas del museo.
Prácticamente irreconocible a primera vista, el “Conejo Malo” solo pudo ser identificado por sus gestos y su mirada, generando sorpresa entre los asistentes y la prensa.
Para una gala con temática “La moda es arte”, Bad Bunny optó por un traje negro sobrio, apostando a que la verdadera declaración de estilo estuviera en su impactante caracterización.
Fiel a su estilo, el artista no ofreció declaraciones. Se limitó a sonreír, saludar y continuar su recorrido, dejando tras de sí uno de los momentos más comentados de la noche.
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