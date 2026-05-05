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Espectáculos

El look más inesperado: Bad Bunny se transforma en anciano

El artista puertorriqueño sorprendió con una caracterización total que lo volvió casi irreconocible en la alfombra roja más importante de la moda.

Red Uno de Bolivia

05/05/2026 11:43

El look más inesperado: Bad Bunny se transforma en anciano. Foto EFE.
Mundo

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El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a captar toda la atención en la Met Gala, esta vez con una transformación total que dejó a más de uno sorprendido.

El artista apareció en la alfombra roja caracterizado como un hombre de avanzada edad: cabello canoso, rostro marcado por arrugas, bastón en mano y una caminata lenta que simulaba dificultad para desplazarse por las escalinatas del museo.

Prácticamente irreconocible a primera vista, el “Conejo Malo” solo pudo ser identificado por sus gestos y su mirada, generando sorpresa entre los asistentes y la prensa.

Para una gala con temática “La moda es arte”, Bad Bunny optó por un traje negro sobrio, apostando a que la verdadera declaración de estilo estuviera en su impactante caracterización.

Fiel a su estilo, el artista no ofreció declaraciones. Se limitó a sonreír, saludar y continuar su recorrido, dejando tras de sí uno de los momentos más comentados de la noche.

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