Oruro: envían a la cárcel a padres acusados de agredir a su hija de 15 años

La justicia determinó enviar con detención preventiva por seis meses a los padres de una adolescente de 15 años, investigados por el presunto delito de tentativa de feminicidio en la ciudad de Oruro.

La decisión fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares realizada este lunes, en la que se valoraron los elementos preliminares de la investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven presenta quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, cuello, brazo y muslo izquierdo, lesiones que habrían sido provocadas por sus propios progenitores.

Según las investigaciones, el hecho se habría producido luego de que los padres, dedicados al comercio, acusaran a la adolescente de sustraer productos como maquillaje y un bloqueador.

El ataque ocurrió el sábado 2 de mayo en la zona norte de la ciudad, informó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

Tras la determinación judicial, la madre fue enviada al penal de La Merced, mientras que el padre cumplirá la medida en un recinto penitenciario en la ciudad de La Paz.

El caso continúa en investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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