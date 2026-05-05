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Ministro Lupo confirma retiro escalonado de ahorros en dólares superiores a $us 1.000

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que desde julio se habilitará el retiro escalonado de depósitos en dólares superiores a $us 1.000 en el sistema financiero.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/05/2026 23:45

La Paz, Bolivia

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El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el sistema financiero ingresará a una nueva fase de flexibilización en el acceso a los dólares, con medidas que buscan —según dijo— fortalecer la confianza de la población en la economía.

Lupo explicó que desde julio se habilitará el retiro de depósitos en dólares de 1.001 a 3.000 dólares. Además, señaló que a partir de agosto los ahorristas podrán retirar hasta $us 5.000 de sus fondos en moneda extranjera que estaban restringidos en entidades financieras.

“Ya se va a abrir a partir de julio a que la gente pueda retirar sus depósitos en dólares superiores a los $us 1.000, escalonadamente hacia adelante”, indicó.

El ministro también destacó la implementación de un tipo de cambio referencial para el pago de remesas, como parte de las medidas económicas en curso.

“También tener la posibilidad de recibir remesas al tipo de cambio referencial. Eso es parte de los logros que se van teniendo en términos de consolidar la estabilidad económica financiera del país”, sostuvo.

Lupo aseguró que estas disposiciones forman parte de un proceso de estabilización económica y remarcó que la confianza del sistema depende del acceso progresivo a los ahorros en dólares.

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