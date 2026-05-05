Gustavo Ávila pide paz y justicia para que la muerte del decano no quede impune

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, manifestó su profunda solidaridad con el Tribunal Agroambiental tras el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure. La autoridad electoral enfatizó la necesidad de que todas las instituciones sumen esfuerzos para evitar que este tipo de hechos violentos queden sin castigo en el país.

"En el Estado merecemos vivir en paz; todos tenemos que hacer fuerza para que estos hechos no queden impunes", señaló Ávila durante su pronunciamiento oficial.

Para el representante del ente electoral, el crimen contra la autoridad judicial representa un golpe a la estabilidad y a la armonía que debe regir en las instituciones públicas.

Ávila reveló una situación preocupante al confirmar que los funcionarios del sistema electoral también han sido blanco de intimidaciones recientes. "Estamos en riesgo; durante el proceso electoral hemos recibido amenazas de todo tipo", confesó la autoridad, vinculando el clima de inseguridad actual con el peligro que enfrentan quienes ejercen funciones estatales.

Exigencia de justicia inmediata

El titular del TSE fue categórico al demandar que las autoridades den con los responsables del asesinato ocurrido en Santa Cruz. "Hay que hacer justicia, este delito no puede quedar impune", concluyó.

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