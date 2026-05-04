YPFB apunta a más reservas: alista la perforación de dos nuevos pozos en Surubí-Mamoré

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que se prepara para la perforación de dos nuevos pozos de desarrollo en el área Surubí-Mamoré, con el objetivo de fortalecer las reservas de petróleo en la estructura Surubí Noroeste.

Los proyectos corresponden a los pozos Surubí Noroeste 6 (SRB NO-6) y Surubí Noroeste 9H (SRB NO-9H), enfocados en la explotación de los reservorios Yantata, considerado el principal, y Lower Petaca como objetivo secundario.

De acuerdo con la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, el inicio de la perforación del pozo SRB NO-6 está previsto para julio de este año. Posteriormente, se avanzará con el desarrollo del pozo SRB NO-9H.

El primer pozo alcanzará una profundidad aproximada de 3.200 metros y será ejecutado con un equipo de perforación de 2.000 caballos de fuerza, cuya movilización está programada para junio.

El área Surubí-Mamoré, donde se llevarán a cabo estos trabajos, está ubicada en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba y es considerada estratégica dentro de los planes de expansión de la estatal.

Con estas nuevas perforaciones, YPFB busca consolidar su capacidad productiva y asegurar el abastecimiento energético en el país.

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