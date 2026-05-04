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Economía

YPFB apunta a más reservas: alista la perforación de dos nuevos pozos en Surubí-Mamoré

La estatal petrolera prevé iniciar en julio la perforación del primer pozo en Cochabamba, como parte de su estrategia para incrementar la producción de hidrocarburos.

Red Uno de Bolivia

04/05/2026 10:40

YPFB alista la perforación de dos nuevos pozos en Surubí-Mamoré. Foto YPFB.
Bolivia

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que se prepara para la perforación de dos nuevos pozos de desarrollo en el área Surubí-Mamoré, con el objetivo de fortalecer las reservas de petróleo en la estructura Surubí Noroeste.

Los proyectos corresponden a los pozos Surubí Noroeste 6 (SRB NO-6) y Surubí Noroeste 9H (SRB NO-9H), enfocados en la explotación de los reservorios Yantata, considerado el principal, y Lower Petaca como objetivo secundario.

De acuerdo con la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, el inicio de la perforación del pozo SRB NO-6 está previsto para julio de este año. Posteriormente, se avanzará con el desarrollo del pozo SRB NO-9H.

El primer pozo alcanzará una profundidad aproximada de 3.200 metros y será ejecutado con un equipo de perforación de 2.000 caballos de fuerza, cuya movilización está programada para junio.

El área Surubí-Mamoré, donde se llevarán a cabo estos trabajos, está ubicada en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba y es considerada estratégica dentro de los planes de expansión de la estatal.

Con estas nuevas perforaciones, YPFB busca consolidar su capacidad productiva y asegurar el abastecimiento energético en el país.

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